Le Nayrac. Belles performances des quilleurs

Malgré la météo capricieuse de cette saison, les joueurs de quilles nayracois ont réalisé de belles performances. Chez les enfants, Maxence, Soan, Hugo, Gustave sont qualifiés pour le Championnet de France par équipes à Rodez début août. Hugo, Véronica, Maxence, Soan iront à Montpellier disputer la finale du Championnet de France individuel le 29 juillet. Quant aux seniors, l’équipe Lamic composée de Jérôme, Antoine, Denis et Joël a été sacrée championne de l’Aveyron en catégorie Essor sur le terrain de Luc avec 4600 quilles.

Tout n’est pas terminé avec les finales à Florentin des équipes Sénior hommes en Séries le 2 juillet et à Lassouts, celle des cadets le 8 juillet avec Clément, Félix-Louis, Hadrien, des féminines le 9 juillet où Corine et Laurène participeront en équipes et Noémie en individuelle.

Nous en reparlerons dans les semaines qui viennent !