Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens ont découvert le jardin botanique de l’Aubrac

Au mois de juin, les deux classes de 6e, accompagnées de Mme Lagrollet (professeur de SVT) et de M. Feougier (professeur d’histoire et géographie) se sont rendues à Aubrac au jardin botanique de l’Aubrac. Les élèves ont tous pu profiter de deux ateliers pédagogiques ; l’un consacré à la lecture de paysage et à sa représentation schématique sur papier (de belles œuvres ont été réalisées sur place), puis à la découverte du jardin botanique sous forme de jeu de piste photographique. L’autre atelier portait sur une découverte du milieu naturel de l’Aubrac : historique du milieu, découverte de l’écosystème (fleurs, plantes, insectes, prés, ruisseaux). Toutes ces informations et connaissances ont été répertoriées dans un carnet individuel de recherches. Cette journée, sous le soleil de l’Aubrac, était pour la plupart une vraie découverte d’un milieu riche et très particulier.