Saint-Amans-des-Cots. Les écoliers en voyage scolaire à Millau

Les élèves de l’école de Montézic sont partis en voyage scolaire à Millau. Les enfants de maternelles-CP pour trois jours, tandis que les CE-CM y sont restés 5 jours. Tous ensemble, ils sont allés à Micropolis, à la rencontre des insectes du site, et ils ont participé à un atelier sur le miel et les abeilles. Le lendemain, découverte de la faune et la flore du Larzac aux abords de La Couvertoirade, suivie d’une visite guidée du village avec l’explication sur la vie à l’époque des Templiers. Les soirées étaient joyeuses après toutes ces découvertes. Le lendemain ils ont mis toute leur énergie pour réaliser différents parcours dans les arbres. Après le départ des plus jeunes, les grands ont visité le musée de Millau et réalisé des moulages de fossiles. Le dernier jour, ils se sont rendus sur le site de La Graufesenque avant de randonner au cirque du Boundoulaou sur le Causse du Larzac avec un point de vue magnifique sur le Viaduc. Ce séjour s’est terminé par la visite du nouveau centre de tri de Millau. L’équipe pédagogique remercie la mairie de Montézic pour son soutien financier, le Département de l’Aveyron pour la subvention, ainsi que le Relais du Lac de Saint-Gervais pour son don spontané. Les enfants ont été ravis de partager tous ces beaux moments et ont fait preuve d’une attitude très positive.