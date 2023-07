Judo : remise des nouvelles ceintures et lancement du nouveau Judo Olemps

Jeudi soir, les jeunes judokas étaient réunis dans leur dojo pour un dernier entraînement commun avant la traditionnelle cérémonie de remise des nouvelles ceintures.

Un cours un peu particulier puisqu’il réunissait les deux groupes entraînés par Amilcar Jacinto, l’emblématique professeur Diplômé d’état de judo qui anime les cours depuis la création du club, en 1998.

Le club d’Olemps, qui était une entité des différents clubs composant le Judo Rodez Aveyron, s’en est détaché l’année dernière et s’était affilié au club de Pont-de-Salars avant d’obtenir son affiliation propre de la part de la Fédération française de judo. C’est donc avec beaucoup d’émotion que Meritxell Olive-Poch, sa présidente, a donc annoncé la création du Judo Olemps 12 et présenté le dynamique logo rouge et noir, créé par un parent de petit judoka, qui figurera désormais sur les kimonos et tout le matériel publicitaire de l’association.

C’est enfin en présence de Ghislaine Crayssac (adjointe à la vie associative) et de Bruno Poujade (président du Judo-club du Lévézou) que l’entraîneur des jeunes leur a remis leurs nouvelles ceintures ainsi que leur diplôme de grade, un stylo logoté aux nouvelles couleurs du club et un frisbee pour bien s’amuser pendant ces vacances. Tout le monde était ensuite invité à partager un verre de l’amitié en extérieur avant de se séparer pour les vacances.

À la rentrée, les créneaux du mercredi et du jeudi devraient être conservés et l’enseignant reviendra partager sa passion pour sa discipline avec les petits judokas locaux.