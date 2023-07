Estaing. Jour de bonheur pour Marion et Nicolas

Samedi 24 juin, était placé sous le signe du bonheur pour deux familles estagnoles à l’occasion du mariage de leurs enfants.

En la mairie d’Estaing, Nathalie Couseran, premier magistrat de la commune, avait le privilège de marier sa fille Marion avec Nicolas Grignac.

Une belle cérémonie chargée d’émotion pour l’assemblée et pour Madame le maire. A l’issue de la messe de mariage en l’église Saint-Fleuret, famille, amis et invités accompagnaient les jeunes mariés pour le vin d’honneur sur l’agréable terrasse du château.

Ce moment privilégié permettait à chacun de partager quelques instants avec les mariés et de leur souhaiteur bonheur et amour pour cette nouvelle vie à deux. Marion, technicienne de laboratoire à l’hôpital de Rodez, et Nicolas, professeur de physique à Espalion, sont très attachés à leur village où ils viennent très régulièrement.

Meilleurs vœux de bonheur à Marion et Nicolas, tous nos compliments aux parents Nathalie et Christophe Couseran à Estaing, Laurence et Sébastien Grignac à Espalion sans oublier les heureux grands-parents Huguette Grignac, Daniel et Danièle Joly, Christiane et Jean-Pierre Beauvallet, Odile et Christian Couseran.