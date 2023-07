Plus d'une voiture neuve sur deux vendue en France roulent aux énergies nouvelles

(ETX Daily Up) - Désormais, les voitures essence et Diesel représentent moins de la moitié des ventes de voitures neuves en France. Dans le même temps, les ventes d'hybrides et d'électriques explosent.

Avec 889.776 voitures particulières neuves vendues en France entre janvier et juin 2023, le marché automobile affiche une belle progression de 15%. La part des voitures hybrides est désormais de 31,8% (+2,4 pts en un an) et celle des modèles entièrement électriques de 15,5% (+3,4 pts). En ajoutant les voitures roulant au gaz naturel, au Superéthanol ou encore à l'hydrogène, la part de marché des énergies nouvelles atteint un nouveau niveau record à 51,4%.

Le Tesla Model Y est la seule voiture électrique présente dans le Top 10 des meilleures ventes, la Dacia Spring apparaît quant à elle à la 14e place.

Top 10 des meilleures ventes de voitures neuves en France au 1er semestre 2023 :

1. Renault Clio V, 47.732 exemplaires vendus

2. Peugeot 208 II, 46.797

3. Dacia Sandero 3, 35.648

4. Citroën C3 III, 29.138

5. Peugeot 2008 II, 28.255

6. Renault Captur II, 25.798

7. Peugeot 308 III, 23.733

8. Tesla Model Y, 17.741

9. Peugeot 3008 II, 17.554

10. Dacia Duster 2, 17.141