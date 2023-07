Espalion. Le club de handball dans une bonne dynamique

Malgré le retour de l’équipe fanion en pré-nationale, de nombreuses satisfactions peuvent s’afficher dans le bilan de l’année écoulée.

Dernièrement le HBCE coprésidé par Fabien Baldet, Stéphane Ginisty et Jean-Paul Marcillac s’est réuni en assemblée générale au gymnase intercommunal en présence de nombreux licenciés et parents des jeunes. Abder Bouchentouf représentait la municipalité, Pierre Plagnard la communauté de communes. Avec 197 licenciés le club se porte très bien même si on note une très légère baisse après le Covid principalement ûe à un déficit de licences dirigeants.

Une relève porteuse de beaucoup d’espoirs

Si pour l’équipe fanion la marche s’est avérée un peu trop haute dans le championnat de Nationale 3, le parcours des jeunes est particulièrement encourageant. Les moins de 18 garçons manquent pour deux buts le titre régional. Deuxièmes en première division régionale, les moins de 15 ans garçons se sont qualifiés pour le championnat National et la plupart d’entre eux ont crevé l’écran en remportant le titre de champion de France UNSS avec le collège Denayrouze. Un exploit historique ! On notera également les beaux parcours des moins de 15 ans filles, des moins de 13 ans mixtes premiers de leur poule.

Un budget conséquent

Les moins de 20 filles, les seniors filles et les seniors 2 garçons affichent tous un beau parcours, toujours dans les premières places des classements. Avec en prime une belle ambiance remarquée sur le terrain et hors du terrain. Seul petit bémol un déficit dans les effectifs des U11 et la nécessité d’étoffer (comme la quasi-totalité des associations) le nombre de bénévoles.

L’équipe fanion dans le championnat National a induit une augmentation des charges, principalement avec des déplacements plus lointains et des frais d’arbitrage à la hausse. Cette saison les 3 minibus du club ont parcouru près de 23 000 km.

Le budget aux environs de 100 000 € a été grevé (de façon ponctuelle) par le remplacement d’un minibus. Mais grâce au soutien des collectivités, des entreprises locales et le fruit des manifestations organisées par le club les finances restent saines. Après les remerciements du coprésident Fabien Baldet à tous ceux qui ont contribué à la bonne marche du club tout au long de cette saison, tour à tour les élus ont salué "ce club qui mouille le maillot et fait honneur à la ville".