Rallye du Rouergue : le pilote ruthénois Vincent Leduc vise un podium

Actuel 2e au classement du Trophée Alpine après deux manches, Le Lyon Charbonnière où il a fini 5e et l’Antibes 3e, l’Aveyronnais vise un podium à domicile lors du 49e rallye du Rouergue qui s’élance vendredi.

Après le Rouergue, nous serons à la mi-saison, il restera ensuite le Mont-Blanc, le Cœur de France et le Var. Je n’étais pas forcément parti pour faire toute la saison, mais en étant 2e ex æquo au classement du gentleman, je vais tout faire pour." Autant dire que le pilote ruthénois Vincent Leduc visera un bon classement à la maison pour ce 49e rallye du Rouergue. "Pour moi, les deux premières épreuves de la saison étaient une découverte, alors que les autres pilotes les connaissaient, je redécouvre les rallyes et les résultats ont été bons. Cela revient progressivement." Il faut quand même dire que Vincent Leduc fut pilote officiel Peugeot et membre de l’équipe de France espoir dans les années 90. Il avait ensuite arrêté la compétition pendant 19 ans avant d’y revenir progressivement il y a 4 ans… Et sur le Rouergue, qu’il connaît donc bien, il aborde cette 4e participation depuis son retour à la compétition avec ambition. "Je vais prendre le départ avec des ambitions totalement légitimes surtout que je me rends compte qu’au fil des rallyes je retrouve un certain niveau et on commence vraiment à se faire plaisir pour aller chercher des chronos intéressants." Le pilote ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur sa monture, l’Alpine A110 FRGT au volant de laquelle il prend énormément de plaisir. "Même si elle est difficile à piloter c’est une voiture sensationnelle. On éprouve avec elle vraiment beaucoup de sensations. Et lorsqu’on commence à aller titiller les chronos, on se régale !"

Bien sûr, ce n’est pas une quatre roues motrices. Cela ne lui permet pas d’aller franchement se mesurer à ceux qui jouent la gagne et le podium. Ni même à Raphaël Astier et Frédéric Robert qui, même s’ils sont au volant d’Alpine A110, ont des voitures qui sont maximisés et peuvent utiliser des carburants autres que le sans-plomb pour gagner encore quelques chevaux supplémentaires.

"Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi avec en apparence la même voiture, nous sommes à quelques longueurs. Mais eux jouent le titre de champion de France deux roues motrices et ne participent pas dans les mêmes conditions", explique Vincent Leduc. Afin de maximiser ses chances, le pilote ruthénois, qui évolue avec Caroline Puel dans le baquet de copilote, confie l’entretien de sa voiture à CHL Sport, le team de Bonato. La mécanique et l’électronique étant tellement pointus, il n’est en effet plus possible de faire la préparation et la mise au point soi-même. "Avec toute l’électronique embarquée et les aides au pilotage si tu n’as pas un copain ingénieur c’est difficile à la faire fonctionner. Si tu as un bug électronique comme cela m’est arrivé à l’Antibes, il faut avoir quelqu’un qui puisse trouver la solution", glisse-t-il. Mais pas de quoi lui ôter l’ambition de réaliser un podium dans le trophée et, pourquoi pas, atteindre la plus haute marche.

Pour le savoir, rendez-vous vendredi et samedi, et suivez les performances de Vincent Leduc et Caroline Puel dans l’Alpine A110 N° 23.