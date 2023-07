Aveyron : comment Bezonnes a retrouvé son antique épicerie disparue il y a une trentaine d'années

La famille Pons Bellegarde a rouvert ce commerce de proximité ainsi qu’un restaurant, une boulangerie, une cave à vins et une librairie gourmande.

Dix-sept ans de voyage forgent un homme. Antonin Pons Braley a pris le temps de partir pour mieux revenir vers ses racines. Bezonnes, "son port d’ancrage" comme il dit. Des voyages pour se former et acquérir des expériences qui lui ont donné le goût et la force de reconstruire l’épicerie de sa grand-mère, Marie Braley, fermée depuis le siècle dernier.

Antonin a pu compter sur sa dulcinée, Alix, et de nombreux soutiens. Une grande famille est née autour de celle de Pons Bellegarde qui, outre une épicerie, propose un restaurant dénommé Table 42, soit le nombre de kilomètres à la ronde où le couple trouve de quoi abreuver, nourrir et produire. Un véritable commerce de proximité, au sens noble, qui offre le champ des possibles à travers une boulangerie, une cave à vins et une librairie gourmande, fruit d’un partenariat avec la Maison du livre, à Rodez. Une autre maison pour la même raison. Celle d’une vie en adéquation avec son temps. " Un corps sain dans un esprit sain ", pour reprendre le proverbe romain. Où tout est fait maison, évidemment. Laboratoire à la clef pour archiver, ramener le passé à la vie.

Mais rien à voir vraiment avec les épiceries de village d'antan : celle-ci est dans l'air du temps, "100% bio, raisonné et ultra-locavore".

Concrètement, l’épicerie, la boulangerie, la cave à vins et la libraire gourmande sont ouvertes en continu du mercredi au samedi, de 10 h 30 à minuit, et le dimanche, de 10 h 30 à 17 h 30. De même, les salles et les jardins accueillent la journée longue pour un verre, une mignardise ou une planche gourmet. Quant au restaurant, il reçoit sur réservation, mercredi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir, ainsi que le dimanche pour le brunch et le déjeuner.

Renseignements et réservations par mail : family@ponsbellegarde.com et au 06 86 82 37 00.