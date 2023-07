Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une page se tourne pour le garage créé par René et Jeannette Alméras

Très récemment, René, Vincent et Nathalie Alméras ont souhaité marquer un événement particulier de la vie du garage.

En effet, une page se tourne pour ce lieu, créé par René et Jeannette en novembre 1967. Cette année-là, c’est la chanson "J’aime les filles" de Jacques Dutronc que le poste radio diffusait dans le garage. 56 années de vie, de bonheur, de grande tristesse aussi, mais toujours de travail passionné. Ce lieu n’était plus adapté à la poursuite et l’évolution de l’activité, ce qui a nécessité une nouvelle organisation. Désormais, le garage s’est déplacé dans de nouveaux locaux. C’est avec beaucoup d’émotion que René est venu, entouré de tous ses enfants, pour tourner cette belle page de l’histoire de ce garage, connu de tous les Marmots. C’est en compagnie de très nombreux amis, clients, élus et habitants de la région qu’ils ont pu partager ce moment de convivialité et d’émotion.