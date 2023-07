Le Nayrac. Une centenaire fêtée à l’unité de vie

C’était jour de fête à l’unité de vie. Rose Nouet fêtait ses 100 ans ! Elle est née le 30 juin 1923 à Velleron (Vaucluse) dans une famille d’agriculteurs où elle participe aux travaux des champs avec ses parents et distribue le lait au guidon de son vélo. Pendant la guerre, elle prend part à la lutte contre l’occupant en s’impliquant dans la Résistance. Après ces années noires, elle épouse Maurice, un garçon du village et de cette union naîtront deux enfants. En 1957, ils déménagent et s’installent à l’Isle-sur-la-Sorgue. Leur fille et leur gendre, passionnés de chevaux, les entraînent avec eux et toute la famille vivra entourée de nombreux animaux : chevaux, poneys, vache, chèvre, volaille… Ils deviennent grand parents en 1993 et 1996. En 2003, Maurice décède mais Rose continue sa tâche au sein de la famille. La vie étant injuste, sa fille décède en 2015, et son gendre en 2019. Les aléas de la vie font que la famille de son fils s’installe au Nayrac, au Serry Bas. En janvier 2022, Rose entre à l’Unité de Vie et passe son temps entourée des bons soins du personnel, de sa famille qui lui rend très souvent visite. Elle devient aussi arrière-grand-mère la même année. En ce jour d’anniversaire, elle reçoit de nombreux cadeaux de la part de la municipalité, du Conseil départemental, de l’Unité de Vie, de sa famille, de ses amis du Vaucluse et se montre très touchée pour toutes ces attentions. Elle tient à prendre la parole pour remercier tous ceux qui l’entourent au quotidien et invite toutes les personnes présentes à partager gâteaux et boissons pour fêter ce centenaire.