Saint-Amans-des-Cots. "Auprès de mon arbre" avec les élèves

Les élèves de l’école primaire de Saint-Amans-des-Côts ont livré une représentation du spectacle préparé, tout le long de l’année. Celui-ci a invité à revivre une promenade en forêt : Auprès de mon arbre ! Un spectacle écrit et composé par Olivier Goulet. La fluidité des propositions et la qualité de l’interprétation ont ravi le public. Tout au long d’une année exigeante, les élèves ont préparé avec le musicien intervenant des tableaux dans lesquels se mêlent chansons, polyphonies, goguettes, chorégraphie et poèmes. Ce travail mené en étroite collaboration avec l’équipe enseignante a permis à l’ensemble des élèves de l’école d’approfondir et de pratiquer encore une fois cette année, les joies de la musique.