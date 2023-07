Laissac-Sévérac l'Église. Les maternelles de l’école Charles-de-Gaulle à Micropolis

Pour clôturer l’année scolaire et en lien avec le thème des insectes étudié en classe, les plus jeunes de l’école se sont rendus à Micropolis, la cité des insectes à Saint-Léons. Ce fut une matinée originale qui a permis aux enfants, avec les explications du guide, d’observer de magnifiques papillons, de cheminer avec les fourmis, de contempler les laborieuses abeilles autour de leur reine, de se faire dévorer par la plante carnivore puis de se laisser emporter dans les aventures de Pipo le phasme. Certains enfants ont même accepté de se faire "chatouiller" par l’un d’eux ! Puis le moment magique du pique-nique et des jeux est arrivé, suivi l’après-midi par la balade dans le parc à la rencontre de jeux insolites. Une séance en 3D sur les abeilles et leur miel avec les lunettes un peu "magiques", et vint ensuite le moment de rentrer. À n’en pas douter, une autre manière d’observer les insectes maintenant