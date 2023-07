Moto : du renouveau sur le rallye routier du Dourdou

Les organisateurs ont revu le parcours de la 19e édition de l’épreuve, disputée vendredi 14 et samedi 15 juillet dans les environs de Villecomtal.

Le parcours

Pour la 19e édition du rallye du Dourdou, qui sera disputée en deux étapes, une de nuit vendredi 14 juillet et une de jour le lendemain, les organisateurs ont revu le tracé, des liaisons comme des parties chronométrées.

Deux spéciales sont au programme, celle de Rodelle (3,2 km), qui reprend à l’envers une partie de celle du rallye du Rouergue, et celle de Polissal (3,4 km). Elles seront parcourues à trois reprises chacune vendredi 14 et samedi 15 juillet.

Le premier jour, les pilotes s’élanceront pour le prologue de 46 km entre le routier et les spéciales avant de parcourir deux boucles, une de 84 km et une autre de 67 km. Après une courte nuit, ils s’élanceront pour trois nouvelles boucles, d’un total de plus de 250 km.

Les pilotes

Une fois encore, les cadors de la discipline seront présents du côté de Villecomtal, à commencer par Bruno Schiltz, quadruple champion de France et vainqueur de la première manche du championnat en avril dans la Sarthe. Il vise un cinquième succès consécutif en Aveyron. De sérieux prétendants à la victoire seront également présents à commencer par le dauphin Tanguy Brebion en catégorie Rallye 2 et en championnat élite, ou encore Vincent Jouanen. Du côté des Rallye 1, le pilote de Villecomtal Mathias Courtaud, 4e au championnat élite et 2e en Rallye 1, sera un sérieux prétendant à la victoire. Sans oublier Charlie Coulanges et quelques autres.

En side-car, Roland Gourau et Gaëtan Le Tournier brigueront une deuxième victoire cette saison alors que chez les dames la quintuple championne de France, Sonia Barbot, sera au rendez-vous et briguera une nouvelle victoire à Villecomtal, qui la rapprocherait d’un sixième sacre.

En dehors des leaders, le rallye routier du Dourdou est aussi le terrain de jeu d’une multitude d’amateurs, dont pour certains ce sera la seule course de la saison et qui n’ont d’autre but que de se faire plaisir et de rallier l’arrivée.

La météo

La météo sera encore un élément incontournable d’une épreuve qui a déjà souffert à plusieurs reprises de fortes chaleurs. « Nous avons avancé le départ du samedi matin pour finir plus tôt dans l’après-midi en espérant ne pas être obligé d’annuler les dernières spéciales comme l’an passé », indique Marie-Paule Cardoso, membre de l’organisation.

Le programme

Vendredi 14 juillet. Contrôles techniques et administratifs. 18h20 : départ des motos VIP. 19 heures : départ du prologue. 20 heures, départ de l’étape de nuit.

Samedi 15 juillet. 9 heures : départ de l’étape. Rassemblement des motos en parc fermé l’après-midi. 19 heures : grande soirée de clôture avec remise des prix, mini-salon de la moto et autres animations.