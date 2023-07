Laissac-Sévérac l'Église. Les écoliers de Charles-de-Gaulle ont présenté un beau spectacle de fin d’année

C’est avec un peu d’appréhension que les plus jeunes sont montés sur les planches du centre administratif, mais sous le regard bienveillant du public, ils ont démarré sans complexe la danse des papillons, suivie ensuite par les infatigables abeilles !

Ce fut ensuite aux élèves de CP d’entamer leur danse puis une pièce de théâtre interprétée par les élèves de CE.

Les CM1 sont, à leur tour, montés sur scène et ont dansé avec une belle énergie. Les plus grands de l’école ont alors montré leurs talents dans la mise en scène d’un poème et ont terminé également par une danse très dynamique.L’un d’eux a même assuré le rôle de maître de cérémonie donnant le ton à ce véritable spectacle ! Un clin d’œil fut même donné à la langue occitane avec deux danses traditionnelles, "la grimacière", suivie par "le brise pied" interprétées par tous les enfants de l’école, sous le tempo donné également par les spectateurs. Un moment de convivialité a réuni les participants autour d’un buffet bien garni. Puis les membres de l’APE (association des parents d’élèves) ont convié les enfants à des jeux pour la kermesse tant attendue.

De beaux moments, tous simples et très conviviaux pour clôturer cette année scolaire.