Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de l’école Sainte-Angèle découvrent le rallye du Rouergue

Laissac accueillait pendant trois jours du 6 au 8 juillet le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie et son parc d’assistance sur l’esplanade du foirail. Cet univers un peu bruyant avait aiguisé la curiosité des élèves de CE (cours élémentaire). Aussi, leur enseignante a-t-elle décidé de leur faire découvrir ce monde un peu particulier qu’est le sport automobile.

Ils ont donc fait le tour des stands et ont pu parler avec les pilotes et les mécaniciens. Au stand des Alpines, on leur a offert des drapeaux, la team FJ les a laissés prendre des photos avec le pilote et d’autres encore leur ont donné des photos dédicacées. Tout le monde a été très accueillant et extrêmement bienveillant.

La visite s’est achevée à la buvette du collectif des associations où ils ont pu se désaltérer.

Les enfants sont rentrés en classe, ravis et très fiers d’avoir rencontré les pilotes et de pouvoir surprendre leurs parents.