Olemps. La jolie fête de la micro-crèche Do-ré-mi

Mardi dernier, la directrice de la micro-crèche "Do-ré-mi", Davina Ségur, avait invité les parents des 14 bambins qui fréquentent la structure à une sympathique fête de fin d’année à laquelle étaient invités Nicole et Michel, deux papi-mamie de la Résidence Harmonys voisine avec lesquels des liens forts se sont tissés au cours de l’année. Car depuis février un partenariat est en œuvre entre la crèche et la résidence séniors qui permet des rencontres intergénérationnelles tous les 15 jours. Nicole et Michel se déplacent une fois sur deux puis ce sont quelques enfants qui viennent découvrir la résidence et, à chaque fois, un nouveau résident participe à l’échange. Tout ce petit monde chante, danse, accompagné par l’accordéon de Joël Bayol, partage des jeux et chacun y trouve son compte. Jessica Corcero, la directrice de la résidence était également de la fête ! Sous les arbres du jardin et sous le regard attendri des chevaux du champ à côté, différents ateliers étaient proposés aux petits et aux grands autour du thème de l’année : les cinq sens. La découverte de senteurs à l’aveugle a été un vrai succès ! Joël a ensuite sorti l’accordéon et tout le monde a chanté, dansé et fait la chenille pour terminer la journée d’une bien belle façon. La crèche fermera ses portes les trois premières semaines d’août.