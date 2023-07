Laissac relance son Truck Show, en plus grand, avec le défilé de plus de 150 camions

Après le succès de l'événement l'année passée, Laissac repart pour un Truck show. Ce seront plus de 150 camions qui défileront le week-end du 22-23 juillet.

Aux manettes, David Minerva, maire de Laissac, présente le programme de la deuxième édition du rassemblement de camions du village. Avec plus de 4 000 entrées en 2022, le show fut un franc succès en juillet dernier. L’organisation décide de repartir mais cette fois-ci sous un autre nom : « Laissac événementiel », structure créée pour l’occasion et qui permettra de gérer spécifiquement les différents événements accueillis. Présidée par le maire, l’association regroupe nombre de Laissagais. De quoi donner du crédit et de l’identité du village dans des spectacles comme le Truck Show.

Une journée aux nombreuses festivités

Cette année, le rassemblement voit plus grand. Ils étaient environ 120 camions l’année passée, cette fois-ci ils seront au minimum 160. La plupart arriveront entre vendredi soir et samedi matin, avant un long samedi de fête. Au programme, ouverture du site aux alentours de 10 h avec un tarif de 5 € comme l’an passé. Nombreuses activités seront mises en place sur le foirail laissagais, avec par exemple la prise en main de véhicules pour essayer des manœuvres avec le centre de formations de conducteurs. Puis dés 17 h, le début de la parade, plus longue elle aussi. Tous les chauffeurs se rendront avec leurs camions dans les rues de Laissac pour défiler puis s’arrêter pendant quelques heures pour faire profiter des véhicules décorés aux spectateurs.

Promouvoir un métier trop décrié

Samedi soir, le public assistera à un concert « disco » au foirail, nouveauté de cette année. La restauration est aussi prévue dans les différents restaurants du village. Avant de laisser place le dimanche matin à quelques surprises pour les chauffeurs routiers. Quelques surprises pour « mettre à l’honneur ce métier, trop souvent méprisé », selon le maire de Laissac. Il continue : « l’état d’esprit dans ce métier est rare, un événement pareil est ressenti par les chauffeurs comme très fort, et ils nous le font ressentir ». Pour les routiers, passant leurs semaines à vivre dans leur véhicule, ce genre de rassemblement permet de se retrouver et de décompresser en bonne compagnie.

Un spectacle unique en France

La famille Combemale, des transports du même nom, est un acteur majeur du Truck Show. Ils participent avec leur expérience à la planification de ce genre d’événement en tant que laissagais d’origine. Laissac est un des rares villages à offrir ce show, mais surtout le seul en France à proposer un spectacle pareil sans avoir de circuit, à l’inverse des Truck Show de Nogaro ou d’Albi. Une expérience à vivre dans la bonne ambiance grâce à tous les chauffeurs présents et le public attendu en nombre.