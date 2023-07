Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens de la Viadène en pleine nature sur une distance de 50 km

Si en 2022, les élèves de la section APPN avaient rallié Saint-Côme-d’Olt depuis le collège de La Viadène, l’équivalent de 40 km en VTT, dernièrement, ils ont réalisé un nouvel exploit : parcourir 50 km en une journée. Partis à 8 h 30 en bus du collège, les 16 élèves présents, M. Laudes, principal du collège et les deux professeurs d’EPS M. Mallet et M. Cantagrel, ont emprunté le téléphérique du Lioran pour rejoindre en quelques minutes le Plomb du Cantal à 1 855 mètres d’altitude.

Malgré le brouillard, le groupe a progressé en mode randonnée sur le GR 465 via le Puy de la Cède pour atteindre, après 3 h 15 d’effort et 14 km, le village montagnard de Pailherols. Après la pause pique-nique, ils ont récupéré des VTT pour la deuxième partie de cette journée : 4 heures d’effort et 36 km de Lacapelle-Barres à la presqu’île de Laussac où un buffet les attendait au chalet du lac pour récupérer une bonne partie des calories dépensées dans la journée. Une belle façon de terminer l’année pour ces jeunes sportifs surmotivés ! Depuis sa création, la section sportive scolaire activités physiques de pleine nature rime avec fête de fin d’année. Les 28 élèves de l’APPN se sont répartis en huit ateliers sportifs : course d’orientation, VTT, escalade, run and bike, slackline, biathlon laser, kayak et trail. Tous les élèves du collège ont passé 15 minutes sur chaque pôle, guidés, orientés et chronométrés par leurs professeurs d’un jour. C’est aussi la possibilité pour les élèves de profiter pleinement d’un bel après-midi sportif qui s’est terminé par un goûter offert par le collège et les traditionnels remerciements. Cette année la section APPN c’est 350 km parcourus par les élèves, l’équivalent de la distance entre Saint-Amans-des-Côts et Lyon et 25 sorties sur l’année. Dernièrement, près de 60 élèves ont pu réaliser des tests de sélection pour intégrer la section APPN pour l’année 2023-2024. Seulement 28 d’entre eux ont été sélectionnés. Ils pratiqueront 3 heures d’activités de pleine nature tous les vendredis après-midi dès la rentrée.

Pour les élèves non retenus, le collège propose également une pratique sportive à l’UNSS via l’association sportive le mercredi après-midi, ouverte à tous.