Tennis : qui pour succéder à Alex Latapie à l'Open d’Espalion ?

Ce tournoi reste une des animations majeures et incontournables de l’été espalionnais aussi bien pour les sportifs du département que les vacanciers.

La première quinzaine d’août offrira beau jeu et convivialité sur les courts du foirail. L’année passée, c’est 175 matchs toutes catégories confondues qui ont été joués. Avec au final les victoires dans les tableaux principaux d’Alex Latapie (2/6) chez les hommes, de Carla Grignac (-2/6) chez les dames, et de la paire Germain – Bories en double messieurs.

Des tableaux pour tout le monde

En ouverture du tournoi, les 29 et 30 juillet, se déroulera un TMC (tournoi multichances) dames 4e série.

La gagnante sera invitée dans le tableau open dames.

Chez les hommes, outre le tableau open senior, qui garantit deux matchs à tous les joueurs de 4e et 3e séries, il est possible de s’inscrire pour les catégories + de 35 ans et + 55 ans. Le tournoi de double messieurs, dont le succès est croissant, sera aussi à l’honneur.

Pour les dames, la catégorie + de 35 ans complétera le tableau open.

Enfin, pour les jeunes filles et garçons, le tournoi Mozaïc accueillera les 11-12 ans, 13-14 ans et 17-18 ans.

Animations et convivialité

Le Tennis club Espalion met l’accent sur la convivialité. Ainsi, tous les soirs, les bénévoles serviront boissons et snacking aux abords des courts. Cette année, Matthew Smith, joueur du club et brasseur de profession, vous proposera sa bière de la "Brasserie beau soleil", ainsi que sa limonade. Mardi 8 août, c’est désormais une tradition, le club organise une soirée double mixte.

En musique, matchs au temps, repas partagé entre les parties. Cette animation est toujours très prisée. Chaque année, les places sont limitées à 16 équipes maximum. Il ne faudra donc pas trop tarder pour s’inscrire.

Lundi 14 août, le club propose une nouveauté. Au programme de la soirée, demi-finales du tournoi à 18 heures suivies d’un apéro – concert sur place animé par le duo acoustique "Les Duganels" à partir de 19 h 30. Restauration avec planches de charcuterie. Enfin, mardi 15 août, le public se trouvera en nombre pour assister aux finales. Beau jeu garanti avant la remise des trophées et des récompenses.

Toutes les infos du tournoi : club.fft.fr/tcespalion. Contact : au 06 80 15 22 32 ou tennisclubespalion12@gmail.com