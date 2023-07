Cyclisme : à Villeneuve, cent tours autour de la Bastide pour une première

L'épreuve des 100 tours de Villeneuve figure au programme du Challenge MMA - Skoda - Centre Presse.

Une nouvelle venue va faire son apparition dans le paysage des courses aveyronnaises. La première édition des 100 tours de Villeneuve, organisée par le Guidon decazevillois, se déroule smaedi 22 juillet, à partir de 20 heures.

Le programme a le mérite d’être contenu dans le nom de l’épreuve : les concurrents vont couvrir à cent reprises une boucle de 850 mètres, autour de la bastide.

En nocturne

« L’an dernier, nous avions organisé une course à Villeneuve autour de la salle des fêtes, que nous referons cet été (le 27 août, NDLR). Nous avions en plus la volonté de faire une course en nocturne et ce circuit s’y prêt bien », explique Jean-Claude Cazelles, le président du Guidon decazevillois.

Quasiment plat, le parcours ne présente pas de difficulté particulière. Les organisateurs ont prévu d’émailler la course d’un grand prix, qui sera établi sur des sprints intermédiaires, « probablement tous les dix tours », précise le dirigeant du club du Bassin.

Seulement 30 inscrits

Au programme du challenge départemental, les 100 tours devraient aussi être pimentés par la lutte pour le maillot blanc. Il est actuellement en possession de l’Issoirien Jérémy Boudignon, leader du classement et attendu au départ ce soir. Tout comme son dauphin, le Decazevillois Julien Cayssials, 7e lors du Grand Prix de la ville de Rodez le 14 juillet.

En attendant de savoir si cette épreuve arrivera à perdurer dans le calendrier aveyronnais, les organisateurs regrettent de n’avoir réussi à attirer une trentaine de concurrents. « On espérait en avoir plus, regrette Jean-Claude Cazelles. C’est peut-être en raison des vacances. Depuis quelques années, on remarque qu’il y a moins de participants sur les courses durant l’été. »