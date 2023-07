Saint-Amans-des-Cots. Le camping du Lauradiol s’anime cet été

Les activités sportives sont nombreuses au camping du Lauradiol. Il dispose d’une piscine découverte tous les jours (sauf le lundi) de 14 heures à 19 heures. Elle est encadrée par le maître nageur. On peut y pratiquer des cours d’aquagym les mercredis, vendredis et dimanches à 10 h 45 et des leçons de natation. Du 4 juillet au 7 août, activités sportives pour enfants et ados les mardis de 11 heures à 12 h 30. Tournois de pétanque ou de basket les vendredis à 15 heures.

Pilates à 16 h 30 et cardio à 17 h 15. Sont également proposées des randonnées en VTT à assistance électrique le 8 août : demi-journée à partir de 9 h 30 à la découverte de sites exceptionnels avec dégustation de produits locaux le midi : 23 euros (VTT et nourriture inclus).

Pour les inscriptions à toutes les activités sportives, appeler Tiffany 06 37 25 19 33.

Le camping propose également un service snack tous les jours (sauf lundi) de 10 heures à 20 heures : cuisine locale, frites, glaces, beignets…

Et beaucoup plus insolite, des séances de massage Thaï tous les lundis (dispensées par une professionnelle). Prendre rendez-vous au 06 74 99 62 33.