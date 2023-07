CARTES. Le retour des nuits tropicales dans le sud de la France : un berceau idéal pour les orages ?

Des températures de 20°C ou plus s'installent principalement dans le sud du pays. Entre deux orages, voire en même temps...

20°C à La Rochelle ou Millau, 21°C à Biarritz, 22°C à Albi, Toulouse ou Montélimar, 23°C à Montpellier, 24°C à Marseille, Lyon ou Perpignan et jusqu'à 26°C en Corse : ce sont les températures qui ont régné dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, selon Météo France. Des températures égales ou supérieures à 20°C qui définissent ce que les météorologues appellent une "nuit tropicale".

Les températures en France dans la nuit de dimanche à lundi. Repro Centre Presse - Météo France

Depuis le début du 21e siècle, ces températures sont devenues de plus en plus fréquentes la nuit, d'abord sur le littoral méditerranéen, puis ensuite sur tout le territoire français. Si ces nuits tropicales sont généralement liées à des épisodes de canicule, ça n'est pas tout le temps vrai.

Plusieurs facteurs

Ce thermomètre qui grimpe à plus de 20°C la nuit est dû pour les villes à la conservation de la chaleur dans les murs et des sols très minéralisés. En région rurale, c'est la sécheresse qui la provoque, puisque des sols très asséchés ne libèrent pas leur humidité la nuit comme en temps normal.

Enfin, après une journée de forte chaleur et si le ciel est couvert, les nuages bloquent la chaleur restituée par les sols secs ou le bitume et accentue cette chaleur. Selon une étude citée par L'Express, le dérèglement climatique accentue la couverture nuageuse la nuit alors qu'elle la diminue en journée.

Nuit tropicale + front froid = risques d'orages

Pourtant, Météo France annonçait encore la venue possible d'orages pour cette même nuit de dimanche à lundi, avec l'arrivée d'un front froid par l'ouest. Ces orages pourraient toucher principalement la région parisienne, le Massif central et les Alpes, et plus localement le sud de la France. Pour cet épisode, Météo France a placé plusieurs dizaines de départements en vigilance jaune ou orange pour cette nuit.

Ce front océanique, plus froid et nuageux, va entrer en contact avec des températures "terrestres" plus chaudes et provoquer une "friction" air chaud - air froid susceptible de provoquer ces orages, c'est du moins un facteur aggravant.

Des nuits tropicales parties pour durer ?

Mais même si cet air océanique plus frais va contribuer à une baisse (légère) des températures sur l'ensemble du territoire, les "nuits tropicales" ne vont pas pour autant disparaître, du moins sur le pourtour méditerranéen : pour la nuit de lundi à mardi des températures de 20°C sont prévues la nuit à Carcassonne ou Montélimar, 23°C à Montpellier ou Perpignan (où la grêle pourrait tomber), 24°C à Marseille, 26°C à Nice, et jusqu'à 27°C en Corse qui, placée en alerte orange pour la canicule, aimerait bien voir, elle, quelques averses venir la rafraîchir...

Les températures prévues dans la nuit de lundi à mardi. Repro Centre Presse - Météo France

Pour les nuits suivantes, les températures nocturnes baisseront effectivement sur le littoral méditerranéen, et surtout en Corse, mais resteront égales ou légèrement supérieures à 20°C. Mais là, sous un ciel plus dégagé.