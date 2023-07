TRENDZ, épisode 10 : les voitures sans permis, le nouveau kif des ados

(ETX Daily Up) - La tendance est à la voiture sans permis électrique chez les adolescents. S'ils n'ont toujours pas le droit de conduire celle de leurs parents, ils raffolent désormais des véhicules sans permis type Citroën Ami, plus fun et amusants à conduire qu'avant, lorsque ces voitures étaient jugées ringardes.

Chaque semaine, les journalistes de la rédaction d'ETX Majelan débusquent et décortiquent les futures tendances qui feront notre quotidien de demain ! Travail, tech, vie quotidienne, mode, santé, réseaux sociaux… toutes ces "trends" dont vous entendrez bientôt parler… sont dans TRENDZ !

Dans ce dixième épisode de TRENDZ, découvrez comment des adolescents épris de liberté craquent pour des petites citadines électriques qu'il peuvent conduire dès 14 ans. Effet de mode ou vrai phénomène de société, les constructeurs n'hésitent en tout cas plus à aller "draguer" cette nouvelle clientèle.

https://linktr.ee/_trendz