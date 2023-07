CARTES. Le temps fait le yo-yo entre canicule, orages, pluies et fraîcheur : 46 départements en vigilance jaune

Météo France lance plusieurs vigilance ce mardi 25 juillet 2023. Pour cette dernière semaine de juillet, le temps est marqué par un temps pluvieux et frais.

On l'aura compris, le temps est changeant cette semaine. Après un lundi et un mardi perturbés, instables et frais, l'ambiance devrait se réchauffer peu à peu mercredi avant le retour des orages jeudi.

Dans son bulletin météo de ce mardi 25 juillet 2023, 6 h, Météo France place 44 départements en vigilance jaune orages, trois en vigilance jaune canicule.

Enfin, 6 départements sont placés en vigilance jaune pluies-inondations.

Un temps encore instable

Comme le prévoient les météorologistes, le nord-ouest et le centre-ouest du pays "bénéficieront d'une amélioration avec le retour d'un temps calme, mais relativement frais".

Et de poursuivre : "Des Pyrénées aux frontières de l'est, le temps restera instable, surtout du centre au nord-est, avec des averses ponctuellement orageuses", indique la Chaîne Météo.

Première alerte rouge incendie

Près de la Méditerranée, mistral et tramontane se lèveront et souffleront très fortement. Pour la première fois, le risque d'incendie sera à son maximum, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, placé en alerte rouge.

44 départements en vigilance orages

Nuages, averses et relative fraîcheur seront au rendez-vous ce mardi 25 juillet. Météo France maintient encore 44 départements en vigilance jaune orages.

44 départements devront surveiller les orages, mardi 25 juillet 2023. Météo France - Document

6 départements en vigilance pluies-inondations

Les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont placés, la fois en vigilance jaune orages et pluies-inondations.

Six départements en vigilance jaune pluie inondation. Météo France - Document

3 départements en vigilance canic

ule

Les Alpes-Maritimes ainsi que la Haute Corse et la Corse du Sud sont placés en vigilance jaune orages et canicule. en orange.

Les départements en vigilance canicule. Document - Météo France

Côté températures

Si la nuit a été très chaude en Corse et le littoral varois avec plus de 25 degrés pour les minimales, en revanche, ce mardi après-midi, les températures seront encore en baisse.

Le temps sera instable ce mardi matin. Document - Météo France

Même s'il fera chaud, il faudra compter seulement 18 à 24 degrés, un peu plus chaud autour de la Méditerranée et sur la vallée du Rhône avec 25 à 30 degrés, encore 35 degrés sur la façade est de la Corse.

Voici les températures maximales prévues pour le mardi 25 juillet 2023 :

Brest : 20

Paris : 21

Lyon : 24

Biarritz : 22

Cherbourg : 19

Tours : 22

Clermont-Fd : 22

Perpignan : 27

Rennes : 21

Nancy : 20

Limoges : 23

Marseille : 29

Nantes : 23

Strasbourg : 22

Bordeaux : 24

Nice : 34

Lille : 21

Dijon : 22

Toulouse : 22

Ajaccio : 31