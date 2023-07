Le meilleur farçou est à Montrozier

Samedi 22 juillet, le festival international du farçou aveyronnais prenait place à Montrozier pour sa deuxième année. Pas moins d’une trentaine de bénévoles se sont activés pour accueillir dans la bonne humeur plus de 400 personnes. L’endroit est convivial. Ambiance champêtre, buvette, restauration, grandes tables ombragées. Jeux de piste pour les enfants à la recherche de monsieur farcou et à 16h commençait le concours du meilleur farçou. Un jury composé de cinq membres dont Yves Castella élu municipal ont dégusté les farçous (original et traditionnel avec pour chacun ses ingrédients). En attendant la délibération, le public a savouré et voté lui aussi le meilleur farçou.

L’animateur à remercié tous les participants en donnant le nom des gagnants. Catégorie traditionnelle : Élodie Fontanié ; catégorie original : Myriam Guitard ; prix du public : Sandrine Gillet. L’association Montrozier Loisirs, présidée par Fabien Teruel, remercie la mairie de Gages, le Conseil départemental tout le soutien partenariat et les entreprises locales qui ont participé à ce festival très réussi.