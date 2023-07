Golinhac. Belle fin de saison

Plusieurs podiums sont venus ponctuer cette saison de quilles. En deuxième série, après une bataille jusqu’à la dernière partie, l’équipe Romieu devance l’équipe Izard de quelques quilles, emportant la troisième place du podium et venant ainsi se positionner derrière l’équipe Clot. Cette dernière avait la seconde place assurée. Lors des individuels district, Jordan Périé remporte la catégorie JA avec 283 quilles abattues sur le terrain de Villecomtal. Lucie Cantagrel et Clément Pagés finissent troisième de leur catégorie respective. À la suite des individuels Aveyron, Mathieu sera le seul représentant des couleurs jaune et rouge au championnat de France individuel sur le terrain de Montpellier ce samedi 29 juillet en attendant la participation des deux équipes de Promotion et Essor au championnat par équipe le 5 et 6 août à Rodez. En espérant continuer à compléter le palmarès du club pour 2023, souhaitons-leur une belle journée sportive à chacun.