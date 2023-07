Bientôt une station d’épuration flambant neuve à Gages-Montrozier

Après avoir pris acte des décisions du président prises par délégation du conseil, le conseil communautaire a approuvé l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Cette adhésion permettra à la communauté de bénéficier de l’expertise, du rôle de conseil et d’accompagnement du CAUE de l’Aveyron, pour une cotisation annuelle de 1 500 €.

Le conseil communautaire a ensuite validé la vente d’un terrain d’une superficie totale de 9 302 m² à la commune de Villecomtal pour la somme de 9 000 €, afin d’aménager un terrain de quilles et un pumptrack.

Pour la commission finances, Bernard Boursinhac a soumis à l’approbation du conseil quatre fonds de concours de 10 000 € chacun, pour la commune d’Entraygues en vue de son projet de rénovation de la piscine municipale, à la commune d’Espalion pour son projet de création d’un espace réservé aux adolescents, à la commune de Golinhac pour son projet de reconversion d’un ancien couvent en gîte d’étape et d’une ancienne école en tiers lieu et à la commune du Fel pour son projet d’aménagement durable d’un ensemble de bâtis à Roussy. Pour la ZA de la Bouysse, les élus ont pris acte du plan de financement de la réhabilitation de celle-ci à hauteur de 300 000 € au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

Une participation de la communauté de communes, en vue de à la dissimuler des réseaux électriques et de télécommunications a été approuvée pour un montant de 208 319,19 €.

Pour la commission économie, Picard soumet au conseil la vente de trois parcelles : une à la ZA de Lioujas et deux à la ZA de Bozouls ainsi qu’une aide à l’immobilier d’entreprise dans le cadre d’un projet de construction d’une micro crèche à Bezonnes, sur la commune de Rodelle, ainsi qu’une aide à l’habitat pour la rénovation énergétique d’un logement dans le cadre du dispositif centre bourg à Espalion.

Élodie Garde, pour la commission sociale, propose pour l’association Passerelle sous forme d’une convention, une subvention de 10 000 € par an jusqu’en 2026. Les subventions de fonctionnement 2023 pour les Centres Sociaux et les Espaces Emplois Formation de Bozouls, Entraygues et Espalion ont été approuvés.

Le président Nicolas Bessière a demandé au conseil l’autorisation d’achat d’un combiné hydrocureur, d’une capacité de six mètres cubes pour le service assainissement d’un montant de 274 000 €.

Pour la commission culture, Sylvie Lacan remercie les communes, l’intercommunalité et les 130 bénévoles pour leur investissement lors du festival Cap Mômes. En effet, ce sont 1 300 enfants des Centres sociaux et aérés qui étaient présents vendredi et plus de 2 500 personnes samedi.

Elle rappelle l’ouverture de la saison culturelle de la Comcom le 22 septembre à Espalion à 20 h 30 au foirail avec le spectacle Ukraine Fire des Dakh Daughters et DdD (Concert-Freak Cabaret-Projections).