Estaing. De nouveaux panneaux signalétiques sur la commune

Le retrait des panneaux publicitaires non réglementaires par la Direction Départementale des Territoires a incité le Parc Naturel régional de l’Aubrac à accompagner les communes dans le déploiement d’une signalétique routière autorisée par la réglementation. Une charte signalétique a été rédigée afin d’accompagner les élus et les techniciens dans la mise en place d’une signalisation réglementaire et en harmonie avec le paysage.

Dans le cadre de cette mise en place, la municipalité de Coubisou et les techniciens du PNR avaient organisé, il y a quelques mois, une réunion d’information à l’attention des habitants de la commune exerçant une activité pouvant intéresser le public. Cette réunion était l’occasion de présenter les objectifs de la Signalisation d’Information Locale (SIL) : apporter une réponse aux besoins des professionnels (tourisme, activités économiques, services…) en matière de signalisation routière ; permettre l’accès aux activités et services pour les populations locales et touristiques circulant sur le réseau routier.

Depuis quelques semaines, de nouveaux panneaux, de couleur sombre avec une écriture blanche et s’intégrant parfaitement dans le paysage, ont été installés en bordure de route. Cette signalisation, fiable et uniformisée, met en valeur la richesse et la diversité des activités présentes sur la commune.

Certaines activités sans signalisation faisaient défaut et obligeaient les gens à se renseigner ; voilà une belle opération, portée par la collectivité.