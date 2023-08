Golinhac. Nouveau service : pizza molette

Depuis la mi-juillet, le camion pizza de Damien est stationné tous les mercredis à partir de 17 h 30 et jusqu’à 21 h 30 près de la salle des fêtes.

Il est originaire du Var où il a exercé son métier en tant que chef cuisinier pizzaïolo. Et il y a un an, une envie d’un retour aux sources, lui qui a grandi à la campagne, a choisi de poser ses valises en Aveyron et depuis le mois de mai à Espeyrac. Il avait l’ambition de voler de ses propres ailes. Son projet aussi était de voyager de village en village pour proposer son service de proximité dans une ambiance conviviale. Sept jours sur sept, il part sur les routes de l’Aveyron et du Cantal dans sept villages différents. Il propose aussi de privatiser son camion sur une journée ou une soirée pour une fête, anniversaire… Damien propose des pizzas à base de tomate ou à la crème, toutes sont cuites au four à bois. Pour tout renseignement et pour les commandes au 06 41 34 82 91 ou sur Facebook ou Instagram : Pizza mollette.