Laissac-Sévérac l'Église. Une sortie au parc Saint-Hubert pour le relais petite enfance

Il y a peu, des enfants âgés de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles ont pu profiter d’une balade au sein du parc animalier St-Hubert à Gages, à bord d’une remorque aménagée, tirée par un tracteur.

Des daims, biches, faons et autres cerfs ont escorté le convoi à travers des hectares de prairies et de bois surplombant Gages et la forêt des Palanges, sous les regards émerveillés des enfants et des adultes.

Cette promenade a été suivie d’un pique-nique sur le site.

Cette sortie était à l’initiative du Relais Petite Enfance Caramel de Laissac, qui propose chaque année une sortie aux familles et assistant(e) s maternel (le) s qui fréquentent les haltes jeux.

Qu’est-ce qu’une halte jeux ? Une halte jeux est un lieu gratuit, ouvert à tous et libre de fréquentation, qui offre un temps de jeux et d’échange destiné aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (parents, assistant(e) maternel (le) …).

L’animatrice du relais propose des temps de chansons et des activités, et met à disposition des petits, divers jeux et livres.

Ce dispositif fonctionne les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 30 au niveau du pôle petite enfance "Caramel et guimauve" et en itinérance les vendredis impairs à Bertholène ou Palmas.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter l’animatrice du relais petite enfance au 05 65 72 45 29 ou par mail : ram-caramel@caussesaubrac.fr.