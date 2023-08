Pétanque : Jean-Marc Foyot, la légende remet son titre en jeu ce week-end à Espalion

Déjà vainqueur de la 11e édition, le bouliste originaire de Meaux sera présent pour le 12e opus de l’épreuve. Le concours réservé aux triplettes, sur lequel il s’alignera, démarrera samedi matin, à 9 heures.

"Je crois que, à part lors de la 1re édition, j’ai toujours été présent à Espalion", explique le lauréat de l’édition 2022, aux côtés de Jean Feltain et de François N’Diaye ("Fara" pour les spécialistes). Feltain étant retenu avec les Bleus, c’est Fara N’Diaye et Frédéric Cantarell qui accompagneront celui qui aime à se faire appeler "Marco" lors de l’International d’Espalion ce week-end. Champion de France, d’Europe et du monde, Jean-Marc Foyot est une véritable légende de la pétanque. À 70 ans, il a toujours bon pied et bon œil pour s’adonner à une passion de longue date, lui qui fit ses débuts à l’âge de 12 ans avant de grimper rapidement dans la hiérarchie. Il a d’ailleurs coutume de dire que "la pétanque est un sport convivial où l’on peut jouer en famille ou avec des amis, mais également un sport technique qui nécessite précision et coordination et une grande forme physique pour pouvoir jouer à haut niveau."

C’est avec l’idée de défendre son titre obtenu en 2022 et d’en remporter même un troisième, après 2015, que le bouliste originaire de Meaux se déplace à Espalion, une cité qu’il affectionne particulièrement. "J’ai beaucoup de plaisir à venir à Espalion, J’adore jouer dans cette ville, que ce soit dans le carré d’honneur mais également dans les carrés ombragés près du Lot qui sont très agréables." Mais au cours de ses dix participations, Jean-Marc Foyot a également créé des liens dans la cité : "Je viens aussi par amitié pour Robert Costes (l’organisateur, NDLR), avec qui j’ai tissé des liens au fur et à mesure des années."

"Espalion fait partie des concours les plus difficiles"

S’il vient pour gagner ce week-end, la tâche ne s’annonce pas des plus simples pour le tenant du titre. "Espalion fait partie des concours les plus difficiles à gagner, car il y a absolument tous les meilleurs joueurs de boules qui sont là. C’est donc toujours plaisant de pouvoir aller jusqu’au bout et de gagner comme je l’ai fait l’année dernière. Mon objectif sera de défendre mon titre", ajoute en guise de conclusion celui qui fera, comme à chaque fois qu’il s’aligne quelque part, parti des favoris de cette 12e édition de l’International de pétanque d’Espalion.