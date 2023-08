Espalion. Les dames ont lancé les deux semaines du tournoi d’été

Le tournoi vivra son apogée le 15 août avec les finales et la remise des trophées sans oublier sa soirée festive de la veille.

Samedi et dimanche derniers, en préambule du tournoi Open d’Espalion, le Tennis-club Espalion a organisé un TMC (tournoi multi-chances) mettant à l’honneur les dames classées en 4e série (de non classée à 30/1). Seize joueuses, venues de Rodez, Onet-le-Château, Laissac, Floirac, Montpellier et Espalion ont disputé quatre matchs chacune dans un format raccourci en 2 sets de 4 jeux et un super jeu décisif en 10 points en cas de 3e set.

Sous un beau soleil, ces dames ont offert au public de très belles parties. Concentration, combativité, mais surtout des sourires et un état d’esprit irréprochable sur et en dehors des courts.

La jeunesse s’impose

En finale, Jade Alary (13 ans) du Rodez Tennis Padel, l’emporte face à Mélinda Reynes (16 ans) d’Onet-le-Château.

Félicitations à toutes les deux pour la qualité du jeu produit. Leurs coups fluides et maîtrisés, leur relâchement et leur aisance des déplacements ont régalé les nombreux spectateurs venus assister aux rencontres tout au long du week-end.

Tournoi Open : Qui pour succéder à Alex Latapie ?

Maintenant, place au tournoi Open jusqu’au 15 août, avec notamment un tableau hommes dense, qui s’annonce très relevé ! Alex Latapie, tenant du titre, sera bien dans le tableau, tout comme Léo Cazor, finaliste il y a 2 ans.

Tous les jours, les bénévoles du club vous accueilleront et proposeront buvette, snacking et glace. De quoi passer de belles journées et soirées tennis sur les bords du Lot.