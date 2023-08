Montrozier. Les protégés de l’Accueil de loisirs en visite à la ferme des Bornottes

Le centre Accueil de loisirs de Gages, dirigé par Élodie, a proposé, le mardi 25 juillet, une sortie à la ferme pédagogique les Bornottes de Lacroix-Barrez dans l’Aveyron. De la maternelle à la classe de primaire, ce sont 35 enfants qui ont pu participer à différents ateliers, tout en découvrant l’univers de la ferme.

Les enfants ont pu partir à la découverte des animaux en autonomie au milieu d’un parc en immersion, les voir évoluer dans leur milieu naturel tout en étant au plus près d’eux. Aire de pique-nique et jeux pour enfants, sentier avec ruche pédagogique vitrée. Pour les maternelles, visite de la ferme et atelier sur la laine ainsi que découverte du petit sentier jeux d’observation pour retrouver les animaux ou personnages cachés.

Et pour les primaires, chasse aux trésors, visite de la ferme et nourrissage des animaux en compagnie de Marie, leur hôte.

Une belle journée de partage et de pédagogie autour des animaux.