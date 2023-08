Vers une fin de semaine fraîche et pluvieuse : jusqu'à combien vont descendre les températures ce week-end ?

La dépression Patricia relâche sur la France un air froid qui devrait s'installer pendant plusieurs jours.

Ce n'est pas un début de mois d'août rêvé si vous êtes en vacances : Météo France a placé 65 départements en vigilance jaune ce jeudi, dont 59 en raison d'importants orages. La fraîcheur va s'installer jusqu'à ce week-end, apportée par la dépression Patricia.

"Les températures plafonneront généralement sous les moyennes de saison, y compris en Corse. Au plus chaud de la journée, on attend le plus souvent 19 à 22 °C sur une large partie nord de la France, 17 à 20 °C sur le littoral de la Manche. Au sud, les maximales devraient atteindre 21 à 24 °C dans les plaines du Sud-Ouest", détaille Météo France, concernant les prévisions de vendredi. Des chaleurs d'été pourraient perdurer en revanche autour de la Méditerranée et sur le littoral corse, avec entre 26 et 31°C pour les maximales.

La pluie pourrait à nouveau être au rendez-vous ce vendredi, les averses pourront prendre un caractère orageux localement.

Sous les moyennes de saison, samedi et dimanche

Une nouvelle perturbation atlantique est attendue pour samedi 5 août 2023, et des perturbations devraient persister dimanche. Du côté des températures, il ne faut pas s'attendre à une amélioration.

"Les températures remonteront dans le sud samedi, avant de repartir à la baisse dimanche. Elles resteront 3 à 4 degrés sous les moyennes d’un début août dans le Sud-Ouest. Sur la moitié nord, elles stagneront 4 à 8 degrés sous les normales de saison. Dimanche, la fraîcheur devrait se faire encore plus sentir sous les averses du Nord-Est".

Météo France prévoit notamment 17°C à Lille (Nord), Nantes (Loire-Atlantique) ou encore Aurillac (Cantal) pour samedi après-midi. Localement, il pourrait faire encore plus frais, par exemple à Laguiole (Aveyron) où on n'attend pas plus de 14°C l'après-midi.

Samedi comme dimanche, il faudra se trouver dans le sud ou bien Auvergne-Rhône-Alpes pour connaître des températures supérieures à 20°C.