Espalion. Les footballeurs ont rechaussé les crampons

Après une saison passée marquée par le trophée de la coupe de l’Aveyron, les deux équipes seniors se veulent ambitieuses.

Cette semaine, l’heure de la reprise avait sonné sur le terrain du Foirail pour l’USE. Même si pas mal de licenciés sont encore en vacances, l’entraîneur Pascal Cure disposait largement "de quoi faire deux feuilles de matchs". Une reprise de contact avec des exercices ballon au pied mais aussi de remise en jambe après la coupure estivale. Car il conviendra d’être au rendez-vous pour la reprise du championnat qui aura lieu le 9 septembre face à Salles-Curan. Un premier test probant face à un club évoluant en R3 la saison précédente. Auparavant quelques rencontres amicales et le premier tour de coupe de France le 17 août permettront de peaufiner les derniers réglages.

Un effectif renforcé

Pour la prochaine saison, Pascal Cure (équipe I) et Géraud Estival (équipe II) disposeront d’un effectif "intéressant" tant au niveau qualitatif que quantitatif. Les départs de Luc Enjelvin, Hugo Rossignol et Adrien Champredonde qui retournent à Nasbinals seront largement compensés par les arrivées de Valentin Dellus et Gabin Louvette (Campuac), Axel Da Cunha (Bozouls), Alexis Del Grande (Lay St-Christophe en Meurthe-et-Moselle), Dorjan Marra (Albanie), la reprise de Yannick Bélo mais aussi de six anciens U17 du club prometteurs qui pourraient rapidement bousculer la hiérarchie : Théo Fournier, Théo Chasseriaux, Esméraldo Andrianantemaina, Thibaut Rames, Grégoire Ferrouelle, Guillaume Privat. A ce sujet Pascal Cure a bien précisé que la porte de l’équipe fanion restait ouverte, à eux de faire leurs preuves.

Bien marquer les 100 ans du club

L’année prochaine l’USE fêtera son centenaire. Outre la belle fête qui sera programmée, les coprésidents Valérie Lantuech et Bernard Ayral souhaitent, pour l’occasion, "voir les deux équipes viser le haut du tableau". Ce sera encore certainement le cas pour l’équipe fanion qui a raté de peu la montée en Régionale 3. Par contre le club espère fortement voir l’équipe II, toujours dirigée par Géraud Estival trouver une meilleure dynamique en D 3 après avoir galéré depuis trois saisons dans les profondeurs du classement pour éviter la relégation. Avec l’arrivée de tous les jeunes encadrés par quelques anciens, elle en a largement les moyens. Mais ce sera au prix d’un peu de sérieux et de l’assiduité aux entraînements. Des poules disputées

L’équipe fanion évoluera en D1 (poule unique). Une poule à 12 clubs où les relégués de R3 Naucelle et Salles-Curan voudront profiter de leur expérience au niveau supérieur pour rebondir.

Derrière, Espalion et Ouest Aveyron feront figure d’outsiders, mais Aguessac, St-Georges, Lévezou, Druelle, Luc-Primaube, Bas Rouergue peuvent avoir leur mot à dire comme les deux promus que sont Comtal et Saint-Geniez qui voudront confirmer leur dynamique.

L’équipe II retrouvera les réserves de Villefranche et de Foot-Vallon, Soulages-Bonneval, Villecomtal-Mouret, Aubrac 98, Bezonnes, La Méridienne, Penchot-Livinhac, Capdenac Port, Colombiès et Moyrazès.