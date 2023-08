Rodez. Tourisme : un mois de juillet "au ralenti" dans l’Aveyron

S’il fut particulièrement animé, le mois de juillet n’a pas vraiment séduit les touristes. Ils ont été bien moins nombreux que l’an passé à poser leurs valises en Aveyron. On fait le point.

Tous les professionnels du tourisme s’accordent à le dire : l’euphorie de l’après-Covid, où les Français ne rêvaient que de vacances et de dépenses, est bel et bien passée. Elle a même laissé place à une certaine morosité ambiante entre météo capricieuse, inflation galopante et pouvoir d’achat en souffrance. Sans compter des locations à des prix toujours plus élevés, même si cela dans le tourisme, on ne le dit jamais trop fort…

Résultat des courses : juillet n’a pas été à la hauteur dans de nombreuses régions. En Corse ? " Catastrophique ", dit-on sur l’île de beauté. En Occitanie ? " Arrêtons de nous gargariser sur le tourisme magnifique. Chez nous, ce n’est pas le cas. Il n’y a personne et on souffre ", ont écrit certains responsables de l’hôtellerie et du commerce à la présidente Carole Delga, il y a peu…

Et en Aveyron ? Ce n’est guère plus reluisant. "Un mois de juillet au ralenti ", résume l’agence Aveyron attractivité tourisme, dans une récente note de conjoncture. Par rapport à 2022, le nombre de nuitées a reculé de 4,3 % (-85 628 réservations) pour revenir finalement dans des proportions connues à la fin des années 2010, avant la crise sanitaire.

Les Hollandais et les Belges toujours présents

Pour les professionnels du secteur – plus de 620 ont été sondés –, l’activité fut jugée "moyenne et peu satisfaisante". Avec des touristes "impactés par l’inflation entraînant une baisse de la consommation dans les services et la restauration en particulier".

Seul point positif : la destination Aveyron bénéficie encore d’une très bonne image, puisqu’elle a enregistré plus de 90 % d’avis positifs sur les principales plateformes : Tripadvisor, Booking, Google… Les touristes y ont loué un accueil "chaleureux" et "une diversité de paysages". Des avis précieux, notamment pour attirer la clientèle étrangère qui fait son retour dans le département. Les Hollandais et les Belges en tête, devant les Britanniques.

"Optimisme" pour août

Pour le reste, l’Aveyron séduit surtout une clientèle frontalière. Car en juillet, la plupart des nuitées étaient occupées par des Héraultais, des Haut-Garonnais ou encore des Tarnais. Les Parisiens, dont les attaches aveyronnaises ne sont plus à prouver, se retrouvent, eux, à la troisième place des classements par origine de la clientèle. Seront-ils toujours aussi nombreux lors du mois d’août, afin de redonner le sourire à tous ?

Difficile de se projeter. "Il y a de l’optimisme, les niveaux de réservations sont encourageants, notamment dans le locatif", assure Aveyron attractivité tourisme, qui rappelle qu’août est "en général le mois le plus important de l’année". Les acteurs du tourisme croisent les doigts. Histoire d’oublier que juillet n’a pas vraiment décollé, malgré un agenda d’animations particulièrement chargé cette année…