Golinhac. Belle expérience pour Lucas

Récemment, deux représentants du club ont pris la route vers le sud pour disputer le championnat de France individuel qui s’est déroulé sur le stade de la Mosson à Montpellier.En catégorie Poussin, Lucas Galan termine à la 7e place à l’issue des 4 parties en abattant 90 quilles l’après-midi. Une très belle performance pour sa première participation à cette journée et qui lui promet un bel avenir sportif. Côté senior, la journée fut plus compliquée pour Mathieu Malpel qui finit a la 86e avec 381 quilles. Cette manifestation, organisée de très belle manière, par le club de Montpellier et le Comité National des quilles de Huit a été un vrai succès. Notamment, les remises des récompenses lors des podiums digne d’un véritable spectacle et deux soirées très conviviales !