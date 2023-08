Trémouilles. Patricia Berthomieu part en retraite

Elus anciens et actuels, ses collègues de travail et sa famille se sont réunis "Chez Marie" pour souhaiter une bonne retraite à Patricia Berthomieux. Embauchée par Adrien Soulié, maire, titularisée par son successeur Arthur Capoulade, c’est Joel Vidal qui a eu récemment l’honneur de lui offrir un bouquet en remerciements des services rendus à la commune dans le domaine scolaire : entretien, garderie, cantine durant 31ans sans relâche. Mais les années ont passé "un peu trop vite" dit elle et c’est avec le sourire qu’elle a confié son bonheur d’avoir partagé de très bons moments professionnels et remercié ses partenaires pour la bonne ambiance quotidienne. La soirée s’est prolongée autour d’un pot de l’amitié tout en découvrant une carte signée de tous, un joli bijou et des projets à venir : la marche et puis être auprès de Mathis, son petit fils de 3ans.