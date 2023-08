Espalion. Avant les finales de mardi, l’Open d’été bat son plein

Après quelques jours de météo maussade, obligeant de disputer quelques matchs en salle, l’Open d’Espalion a pu prendre ses quartiers d’été avec ses belles soirées sur les courts du foirail.

Des tableaux bien échelonnés et une programmation impeccable du nouveau juge arbitre Alexandre Solinhac, ont donné lieu à de superbes rencontres. Dans le principal, ils n’étaient pas moins de 12 joueurs au classement 30/1 (fin de la 4e série) et 10 au classement 15/2. Quelques joueurs et joueuses ont tout de même réussi de belles progressions. Chez les hommes, Michel Mastropieri (30/2) passe 4 tours avant de s’incliner à 15/4. Clément Mouillac (15/4) passe 3 tours, et Félix Sobanski (NC) traverse le tableau jusqu’à 15/3. Chez les dames, pour son premier tournoi, Clara Mastropieri (NC) a passé 3 tours et était hier toujours en lice. Enfin, chez les jeunes, Arsène, Evan, Raphaël, Gaspard, pour ne citer qu’eux, ravissent les spectateurs par la qualité de leur jeu. Un tableau final relevé

Dès ce week-end, les joueurs classés en 2e série rentrent dans les tableaux. Et la bataille va être féroce pour aller jusqu’au bout ! Chez les hommes, 3 joueurs classés (5/6), 3 (4/6), 2 (3/6), 4 (2/6) et enfin un joueur classé 0, tenteront d’inscrire leur nom au palmarès et sur le trophée du Tournoi. Chez les dames, la gagnante de l’édition 2021, Amélya Idir Couderc (2/6) est de retour. Kelly Ngaimoko (3/6), Léa Bécamel (5/6) et Charlène Roualdès (5/6) sont également des prétendantes au titre ! En double, le tableau est toujours plus relevé. Les vainqueurs (Raphaël Boulanger et Martin Vigroux) et finalistes (Titouan Bories et Kévin Germain) de l’année dernière qui avaient offert un magnifique spectacle, seront bien là cette année.

Sauf qu’il faudra compter sur les paires ruthénoises emmenées par la jeune génération montante, Baptiste Pissot et Martin Grand. Lundi 14 août : quarts de finales et soirée apéro concert. Les quarts de finale du tournoi se dérouleront ce lundi entre 18 heures et 20 h 30. En suivant, le Tennis club Espalion organise pour la première fois un apéro concert avec le groupe "Les Duganels". Il sera possible de se restaurer sur place avec des assiettes de charcuterie.

Programme des finales de mardi 15 août : 14 heures, finale Double Messieurs ; 15 h 30, finale Simple Dames ; 17 heures, finale Simple Hommes : 18 h 30, remise des prix.