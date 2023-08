La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) gagne inéluctablement du terrain. Depuis le 11 mars, une fois par mois, Centre Presse Aveyron vous propose un rendez-vous éditorial sur ce sujet, avec l’appui du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Une manière d’ouvrir le champ des possibles sur les initiatives vertueuses en matière de développement durable. Focus aujourd’hui sur le tourisme de plus en plus en mode éco responsable.

Au moment de préparer ses vacances, on peut envisager un séjour « éco responsable ». Lorsque l’on fait une première recherche sur internet pour savoir où poser ses valises en Aveyron dans ce mode-là, on peut dire que le département joue sa partition. Certes, l’Aveyron, « naturellement » avec sa trentaine d’habitants au kilomètre carré, offre un havre de paix et de ressourcement idéal. Mais l’envie d’aller plus loin en la matière, avec la prise en compte du respect de l’environnement, transpire dans certaines infrastructures de tourisme.



Ainsi le camping des Calquières, à Sévérac-d’Aveyron. Toute une démarche raisonnée a été rédigée vert foncé sur vert clair pour bien mettre en évidence les efforts faits en la matière. Du soin pris dans l’entretien des arbres du camping à la récupération de l’eau, avec objectif d’équiper tout le camping en récupérateur d’eau, en passant par la gestion de l’électricité, avec ampoules led dans tout le camping et allées éclairées au solaire, la direction de l’établissement a déployé ses munitions vertes dans toutes les directions.

« On essaye, à la mesure de nos moyens »

Cette année, le linge de toilettes fourni dans le camping aura une deuxième vie comme le paillage naturel ou le compost. « On essaye dans la mesure de nos moyens. C’est l’avenir qui est en jeu, souffle Karine. On voit que le client test attentif à cela. Il y a peu de papiers qui traînent dans les allées, s’il y a une petite fuite d’eau on nous la signale tout de suite… »

Dans un autre registre, la dématérialisation des écrits, de la facture à l’état des lieux, est également importante. À tel point qu’en 2022, les Calquières ont réduit par trois les utilisations de consommables pour les impressions. Progressant pas à pas vers une démarche plus vertueuse. Conscients de l’enjeu, conscients également qu’ils ne peuvent être les seuls à trouver toutes les solutions, les responsables du camping sensibilisent leurs clients à la démarche via un questionnaire. « C’est une conviction qui nous guide », relate Karine.

« Beaucoup de questions posées en ce sens »

Autre camping qui fait la part belle à l’environnement : l’éco camping des Cuns, sur le Larzac. « Il s’étend sur quatre hectares et est implanté au milieu des pins, des chênes, des buis, des alisiers, dans une nature complètement ouverte. Cette végétation crée naturellement des délimitations ce qui permet à chacun d’évoluer dans une certaine intimité », explique-t-on sur le site. « C’est un camping qui existe depuis 2009, et qui a toujours été tourné vers cet esprit-là », lance Pamela, qui dirige le seul éco-camping du département.

En termes d’équipements, par exemple, le bloc sanitaire privilégie la production d’eau chaude par l’intermédiaire de panneaux solaires et la récupération d’eau de pluie pour les WC. Les responsables du camping rappellent d’ailleurs à ses clients de ne pas oublier la lampe frontale « car il n’y a pas d’éclairage extérieur, hormis dans les blocs sanitaires. »



Et cela suscite un véritable intérêt chez les touristes. « Notamment depuis l’année dernière. Je constate que l’on nous pose beaucoup de questions relatives au changement climatique, à l’évolution de l’environnement. On voit aussi de nouvelles attentes sur le mode de consommation », explique Pamela, soulignant notamment l’envie, pour les touristes qui viennent à l’écocamping, de ne pas utiliser la voiture. « On les oriente vers les marchés de Montredon ou Potenssac, et l’on a de bons producteurs locaux juste à côté ».

« Une démarche normale… »

Cette démarche d’éco responsabilité dans les accueils de touristes, on peut également la retrouver dans l’hôtellerie. À l’Ibis Rodez notamment, régulièrement salué pour son action par l’enseigne nationale. Pour Benoît Prat, la démarche entreprise est « normale ». Au début du mois, ses équipes ont par exemple fait un don à l’association de protection animale « Un toit pour toi » de cinquante oreillers usagés et non utilisés qui sont partis pour être réutilisés comme panier. Au printemps, l’hôtel a également fait le choix de proposer un buffet de petit-déjeuner avec zéro plastique à usage unique. De même, chaque jour « les invendus du petit-déjeuner sont revalorisés sous forme de panier(s) permettant ainsi de ne pas jeter des produits encore consommables ! », lancent les responsables de l’hôtel, qui depuis trois ans, travaillent avec Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

« L’application Too Good To Go est en vogue aujourd’hui avec l’antigaspi en réponse à l’inflation. Nous, cela fait quatre ans à peu près que nous l’appliquons », explique Benoît Prat. Qui voit dans sa clientèle, des profils divers quant à leur approche éco responsable. « On va voir parfois des clients mécontents que l’on n’ait pas allumé la clim, alors qu’il fait toujours juste 27 ou 28. Et habituellement on la déclenche à 26 », raconte l’hôtelier ruthénois, qui sait toutefois pouvoir s’appuyer sur une équipe motivée en matière d’écogeste. L’établissement vise d’ailleurs le label Clef verte.



On le voit, les établissements tendent vers cette démarche éco responsable. À l’instar des gîtes qui s’orientent vers cela également. Dans le giron des Gîtes de France en Aveyron, quatre sont ainsi labellisés écogite, au regard notamment des matériaux utilisés pour les réhabiliter.

De nombreuses initiatives sont ainsi prises en ce sens dans l’infrastructure touristique. Et toutes ont également en commun de mettre en valeur le patrimoine et les productions locales, développant l’idée de valoriser le territoire dans une démarche vertueuse. Les vacances pouvant ainsi être le point de départ à une prise de conscience éco responsable au quotidien.