Boussac. Les grandes vacances de Sylvie Garnier

Pour la directrice de l’école Sylvie Garnier, ces grandes vacances sont en fait très grandes, car, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Une cérémonie a permis de lui exprimer la gratitude de tous, à cette professionnelle de l’enseignement. Christian Rigal ancien maire a rappelé son accueil il y a 23 ans de cela. Il y eut à vivre des épisodes de doute quand à l’effectif scolaire, sujet récurent des écoles de campagne.

La qualité du travail fourni par Sylvie et ses collègues a donné envie aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école du village et le concours de la municipalité dans sa politique de logement a contribué à développer l’effectif. La construction de l’école actuelle fut un tournant de la vie scolaire de par sa conception et ses agencements adaptés à un enseignement beaucoup plus efficace et rationnel. Le moment fort de ce nouvel environnement pédagogique fut son inauguration par le chanteur Yves Duteil qui a de ce fait donné à l’école le nom de Noëlle et Yves Duteil.

François Carrière – maire actuel- a salué à son tour le travail accompli avec Sylvie pour la bonne marche de l’école en assurant tout à la fois sa pérennité et la qualité de son environnement. Chantal Gayrard, au nom des anciens parents d’élèves, a souligné combien Sylvie était attachée au respect, à la tolérance, à la discipline. Les membres de l’APE ont aussi fait part de leur message évoquant "tous ces enfants devenus grands qui se souviendront toujours de vous".

Ce fut ensuite au tour de Sylvie elle-même de remercier cette nombreuse assistance. Mme Massol, qui avait précédé Sylvie durant près de 30 ans, ainsi que Marion Verdier qui va prendre sa succession à la rentrée prochaine, étaient aussi présentes Ce fut en tout cas l’occasion de souligner encore une fois l’importance de l’école dans la vie du village.