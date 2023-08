Laguiole. Un nouveau couteau est né : le "Lucifèves"

La rencontre entre deux passionnés, l’un coutelier créateur Benoit Mijoule et Cédric Da Costa fabriquant de chocolat "Lucifèves en Aubrac" à Castelnau-de-Mandailles, a donné lieu à la naissance du "Lucifèves", dans l’atelier de Benoit Mijoule l’artisan, un couteau dont le manche est en coques de cacao.

Benoit, Cédric et leurs épouses Laëtitia et Cécile, ont dernièrement dévoilé une nouvelle création coutelière, devant les élus du territoire, les professionnels de la coutellerie les commerçants artisans et amis du territoire.

Après le Tribal et le Sarrans, Benoit innove à nouveau avec le Lucifèves, démontrant une fois de plus son originalité et son implication dans l’artisanat d’art. Cédric et Laëtitia ont souhaité valoriser les fèves de cacao déclassées. Animés par la volonté de réduire leur impact environnemental, ils ont décidé de trouver une utilisation responsable et dénicher un couteau pour faciliter la coupe des blocs de cacao.

"Merci à tous, je suis heureux de vous présenter "Le luciféves" qui se décline en 3 versions avec une lame de 12 cm en acier inoxydable, en Damas et en brut de forge, également 6 couteaux de table, et le couteau spécial de Cédric pour casser le cacao. Je ne suis pas un grand orateur je préfère faire des prototypes" a souligné Benoit Mijoule.

Cédric s’est dit de son côté "heureux et fier d’être auprès de Benoit pour vous présenter ce couteau, innovant et durable".

Les élus ont chaleureusement félicité les deux protagonistes. Cédric à ensuite fait une démonstration de la casse de cacao, suivi d’une visite de l’atelier ouverte au public.

Une première série de 70 pièces du nouveau couteau a été réalisée et se trouve déjà disponible à la vente.