Saint-Saturnin-de-Lenne. Cinéma en plein air contrarié par la pluie

En partenariat avec Mondes et Multitudes, l’Élan de St-Sat avait convié la population à une séance de cinéma en plein air. Apporter une activité culturelle supplémentaire, permettre aux habitants de profiter d’œuvres cinématographiques au plus près de chez eux, tel était l’objectif. On se voyait déjà installé sur le stade, sous les étoiles, devant l’écran géant, regardant un film.

Mais, ce jour-là, dans le ciel sombre et pluvieux il n’y avait pas d’étoiles ; l’écran géant était installé dans la salle des fêtes. Pourtant ce fut une belle soirée culturelle pour les 70 spectateurs présents.

Tous ont été conquis par le film : "Demain tout commence" ; ils ont pris le temps de discuter autour de boissons et pop-corn. L’Élan de St-Sat déplore que la météo ait empêché la séance plein air, mais ce n’est que partie remise.

On notera la bonne participation de bénévoles d’horizons et d’âges différents ainsi que l’ambiance conviviale.