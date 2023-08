Golinhac. Les joueurs ont honoré leur club

Le week-end dernier, sur le terrain du Trauc à Rodez, deux équipes du club qualifiées, Galan et Pélissou, ont largement contribué à faire briller les couleurs du club grâce à de très bons résultats, malgré une météo capricieuse. L’équipe Pélissou a brillamment terminé à la troisième place dans la catégorie Essor grâce à un excellent score de 1 162 quilles. Félicitations à Nicolas, Frédéric G., Bastien et Frédéric R. Quant à l’équipe Galan, Mathieu, Grégory, Ghislain, et Thierry, elle termine à une honorable sixième place dans la catégorie Promotion à seulement 10 quilles des troisièmes avec un résultat de 1 165 quilles.

Bravo à tous.