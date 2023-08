Espalion. L’Open 2023 pour Kelly Ngaimoko et Santiago Alvarez

La journée du 15 août a livré le verdict de chaque catégorie. Avec de beaux lauréats.

Quinze jours de tennis non-stop avec de belles perfs, de bons moments de convivialité et la satisfaction d’une édition 2023 réussie pour toute l’équipe du bureau autour du président Simon Andrieu et de son bras droit Maxime Rous. Ce mardi le public avait répondu présent autour des courts du foirail et il n’a pas été déçu.

De la finale des plus de 55 ans Homme jusqu’à celles de l’Open Dames et Messieurs, les parties ont chaque fois été l’occasion d’échanges spectaculaires. Si en 4e série le toujours jeune Michel Mastropièri (30/1) a fait jouer son expérience pour battre Nathan Devaux (30/1) et le double ruthénois Boulanger-Vigroux s’est facilement imposé pour conserver son trophée 2022 face à Grand-Givonetti (Rodez) chacun attendait avec impatience les "grandes" finales.

Chez les Dames, la toute jeune Villefranchoise Kelly Ngaimoko (3/6) était opposée à la lauréate 2021 Amélya Idir-Couderc qui revient chaque été passer ses vacances sur le Nord-Aveyron de ses origines maternelles. Après avoir concédé le premier set (4/6) la Villefranchoise a réussi à mettre en place son jeu d’attaque, accélérer, faire jouer son service un peu plus performant pour dérouler et remporter les deux sets suivants 6/2 – 6/1.

Un duel aveyro-argentin

La finale Homme opposait le Capdenacois Léo Cazor (2/6) à l’Argentin licencié à Marseillan Santiago Alvarez (0). Après une entame relativement équilibrée, Alvarez prenait l’ascendant pour faire respecter la hiérarchie en accélérant le jeu et s’imposer 6/4-6/0. Une rencontre plus équilibrée que ne pourrait le laisser supposer le score et qui a donné lieu à des échanges qui ont soulevé des applaudissements admiratifs du public.

La remise des prix en présence d’Éric Picard, maire et d’Abder Bouchentouf, adjoint aux sports, de Marguerite Gimalac, présidente du comité départemental de tennis, a été l’occasion de féliciter les lauréats pour le spectacle offert et la nouvelle équipe du TCE pour l’organisation parfaite (dans la lignée de celle de l’an passé avec Martine et Gilbert Chauchard) de ce tournoi autour du juge-arbitre Alexandre Solinhac. Des bénévoles qui, matériel démonté, cartons rangés, auront bien droit à quelques jours de repos.