Moto : Jérémy Tarroux est "attendu" sur les chemins de l'Aveyronnaise classic

Le pilote albigeois, vainqueur de l’Aveyronnaise classic en 2012, 2013 et 2017, sera presque comme chez lui sur cette édition du retour, dont le départ sera donné jeudi 24 août à Salles-Curan. Et il fait partie des favoris de l'épreuve. Entretien.

Après deux ans d’absence, l’Aveyronnaise classic est de retour. Est-ce une course que vous attendiez ?

C’est la course la plus proche de chez moi ! J’ai souvent aussi été à Réquista parce que j’étais au club là-bas. Maintenant, je roule seulement pour mon plaisir, sur les cinq classiques dont l’Aveyronnaise fait partie. J’ai dû la faire une dizaine de fois, il n’y a qu’en 2018 que je ne l’ai pas faite. Et l’an dernier, je n’ai pas du tout roulé, je n’étais pas au départ, avant que ce soit annulé. C’est une course avec les sols typiques du coin, avec des spéciales qui ressemblent à ce qu’on fait à l’entraînement. C’est toujours un plaisir.

Avec le forfait de Jamie McCanney, il y a un peu plus de place vers la victoire finale. Et vous faites partie des favoris. Est-ce votre objectif ?

C’est vrai que cette année, j’ai gagné trois classiques sur quatre et j’ai fait deuxième du Trèfle (lozérien). Donc tous les autres pilotes des classiques m’attendent mais ce n’était pas trop prévu que je regagne des courses cette année, donc je le fais tranquillement.

Et il y a quand même Andrea Verona qui vient, c’est le meilleur pilote au monde actuellement ! Pas le deuxième ou le troisième : c’est lui qui a été sacré champion du monde d’enduro toutes catégories. C’est bien qu’il soit là sur la course, ça va amener du haut niveau. Par contre, ce sera très très difficile d’aller le chercher.

Côté parcours, le Sud-Aveyron est à l’honneur cette année. Quelles seront les difficultés de ces trois étapes selon vous ?

Dans le Sud-Aveyron, il y a pas mal de cailloux qui ressortent, pas mal de chaume. Il y a beaucoup beaucoup de poussière, c’est très sec. Et il y a plus de chaume que d’habitude : les dernières éditions de l’Aveyronnaise que j’ai faites, il y avait toujours moitié prairie, moitié chaume. Là, il y a vraiment 90 % de chaume, comme c’était le cas à une certaine époque.

Quelle est la différence entre les deux terrains quand on est sur la moto ?

Les deux glissent, mais le chaume enlève des cailloux et ça fait des appuis. L’herbe ça creuse un peu moins et le chaume soulève beaucoup beaucoup de poussière. C’est un style différent. Le chaume fait aussi des petites bosses en plus. Ce n’est pas la même façon de rouler, et c’est bien d’avoir des deux.

Cette saison, Jérémy Tarroux a remporté trois des classiques enduro. Repro CP

La chaleur pèse sur l’Aveyron et vous l’avez sûrement bien senti lors des reconnaissances des spéciales à pied. Quel impact ont ces températures sur vous en compétition ?

Pour les reconnaissances, c’était toute une organisation car ça a été de longues journées de marche. On a essayé de partir tôt le matin pour ne pas subir la fin de journée, où il fait très chaud et où il y a peu d’air. Mais forcément, si on a cette chaleur pendant les trois jours de course, ça va avoir un impact sur le physique de chacun.

Ce sont des conditions que vous avez déjà eues à gérer ?

Ça m’est déjà arrivé sur certaines courses d’avoir des températures autour ou au-delà de 40 °C. Mais c’est vrai qu’en France, quand ça arrive aux alentours de 38 °C, ça complique la tâche à tout le monde. Ça fait un petit moment quand même que je n’ai pas roulé sous de telles températures. C’est sûr que ça faire un peu bizarre. J’espère que ça va baisser un peu !