Moto : l’Aveyronnaise classic signe son retour jeudi

Après deux annulations, en raison des restrictions sanitaires en 2021 et à cause de la sécheresse et des incendies en 2022, la course itinérante se remet en selle. Premiers départs jeudi 24 août matin.

Depuis la 18e édition disputée en 2020 et remportée par le Britannique Jamie McCanney, les enduristes aveyronnais et français attendaient impatiemment le retour de la seule classique ambulante du circuit national. Et le jour J est presque là pour l’Aveyronnaise classic, après deux annulations en raison des restrictions sanitaires pour prévenir du Covid-19 en 2021 et sur décision préfectorale en 2022, dans un contexte de sécheresse et des feux de forêts qui embrasaient le Sud-Aveyron. Jeudi 24 août matin, ils seront près de 500 à s’élancer pour un périple de trois jours entre Salles-Curan et Brasc.

600 kilomètres de course

Le tracé de cette 19e édition de l’Aveyronnaise classic reprend quasiment tout ce qui avait été prévu pour l’édition avortée de 2022. Seuls quelques passages ont dû être modifiés en raison de l’évolution des normes écologiques. La première étape s’élancera de Salles-Curan, jeudi avant 8 heures, pour une grande boucle de près de 250 kilomètres qui ramènera les participants au village de départ. En dehors des liaisons, les pilotes se frotteront à cinq spéciales banderoles, dont une de 6 kilomètres. Une ES3, disputée du côté de Réquista, à Estrieysses précisément, qui pourrait déjà être le théâtre de batailles pour le général, tant par sa longueur que par sa technicité. Une spéciale que les pilotes retrouveront samedi, juste avant l’arrivée à Brasc.

Vendredi matin, cap sur le Sud-Aveyron et Belmont-sur-Rance où, après 200 kilomètres, les pilotes termineront la journée par une quatrième spéciale du côté de l’aérodrome de la ville étape. Le lendemain, le départ de la dernière étape de la course sera donné aux alentours de 7 h 30, en direction de Brasc. Avec ses 150 kilomètres, cette étape sera un peu plus courte que les autres, mais elle se disputera sur pas moins de cinq spéciales et un cross final qui réunira les 20 ou 25 meilleurs pilotes.

Jamie McCanney, vainqueur en 2019 et 2020, pas au départ

En l’absence du Britannique Jamie McCanney, vainqueur des deux dernières éditions (2019 et 2020), qui a fait forfait à la dernière minute, c’est le champion du monde en titre, l’Italien Andréa Verona (2e en 2020) qui fera figure de favori. Tout comme le Tarnais Jérémy Tarroux, vainqueur en 2012, 2013 et 2017 et de nombreuses fois sur le podium. Mais avec une quinzaine de pilotes élite, la bataille pour la gagne et les places d’honneur s’annonce rude.

Et il faudra avoir un œil sur des pilotes comme Marc Bourgeois, triple vainqueur de l’Aveyronnaise (2014, 2015 et 2016), ou encore Emmanuel Albepart, toujours placé, avec six podiums à son actif. Sera également à surveiller de près l’étoile montante de l’enduro, le Gardois Till de Clercq, qui figure parmi les 30 meilleurs mondiaux. Cette année, il a remporté le Trèfle lozérien devant Tarroux et pourrait créer la surprise en ouvrant son palmarès dans l’Aveyron.

Du côté des locaux, on retrouvera le semi-retraité de l’élite Kévin Panis, présent une nouvelle fois sur son épreuve fétiche et qui visera la place de meilleur Aveyronnais, et pourquoi pas un top 10 au général. Une nouvelle fois, l’Aveyronnais d’adoption David Frétigné, ancien pilote élite et vainqueur du Dakar 2004, sera de la partie. Cette 19e édition sera également l’occasion pour Noa Sainct, fils du Saint-Affricain Richard Sainct, de suivre les traces du triple vainqueur du Dakar (1999, 2000 et 2003).

Mais il ne faut pas non plus oublier les centaines d’amateurs anonymes venus des quatre coins de l’Europe tout simplement pour le plaisir de participer, qui sont les acteurs du succès populaire de la grande classique aveyronnaise.