Campuac. Souvenir à la stèle de Lagarrigue

Dernièrement, de nombreux participants se retrouvaient à la stèle de Lagarrigue en hommage de Jean-Jacques Anquetin, jeune résistant tombé héroïquement face à l’ennemi.

Mme Schira, déléguée générale du souvenir francais menait cette cérémonie. Après avoir salué et remercié les élus, les porte-drapeaux, le clairon, René Carmarans à l’origine de cette stèle, après avoir effectué un salut aux drapeaux, la sonnerie aux morts, une minute de silence, les participants chantaient ensemble le chant des partisans et la Marseillaise. Intervention du maire de Campuac, de M. Carmarans, puis dépôt de gerbe. La cérémonie était rehaussée par la présence de deux jeunes porte-drapeaux : Ines et Clément.

À noter la prise de parole remarquée d’un très jeune enfant lors de la rafle. Trois autres personnes mémoires vivantes, présentes lors du 16 août 1 944 avaient tenu à être parmi les sympathisants du souvenir Français.

Une petite collation (boissons offertes par la municipalité et fouace maison de Mme Carmarans) clôturait la cérémonie.