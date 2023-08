Moto : l'Aveyronnaise classic s'adapte à la canicule, les organisateurs excluent une nouvelle annulation

La préfecture de l'Aveyron a pris un arrêté interdisant notamment les manifestations sportives en plein air ce mercredi en raison de la canicule passée en vigilance rouge. Pas de quoi mettre à mal le week-end des 500 enduristes de l'Aveyronnaise classic. Mais de quoi tout de même le modifier, probablement à la marge.

Décidément, rien ne leur sera épargné ! Les organisateurs de l'Aveyronnaise classic attendaient avec tellement d'impatience ces 24, 25 et 26 août. Car près une annulation de l'épreuve en 2021 à conditions des restrictions drastiques liées au covid, puis l'interdiction de la préfecture après les feux de l'été 2022, 2023 devait être enfin le moment de la 19e édition de la manifestation aveyronnaise d'ampleur.

" Il n'y aura pas une nouvelle annulation ! "

Sauf que depuis plusieurs jours maintenant, la chaleur s'installe avec force sur le département. Et le niveau de vigilance canicule a même viré au rouge ce mercredi, à la veille du grand départ depuis Salles-Curan. Un arrêté préfectoral interdisant même les manifestations en plein air, notamment sportive, de 12 heures à 19 heures.

" On s'adapte, rassure Loïc Desmazes, le boss de l'organisation, ce mercredi matin joint par téléphone. Il était prévu aujourd'hui les vérifications administratives et techniques. On les stoppera entre 12 heures et 19 heures. Elles devaient commencer à 9 heures, mais on les a finalement ouvertes deux heures plus tôt. Si bien qu'on est déjà à 100 motos rentrées sur le parc (à 10 heures). Ceux qui ne seront pas venus avant midi pourront alors le faire après 19 heures."

Mais si les chaleurs extrêmes venaient à se poursuivre au moins ce jeudi, poussant la préfecture à allonger dans le temps son arrêté, y aurait-il un risque d'annulation ? "Non, rétorque sans hésitation Desmazes. Il n'y aura pas une nouvelle annulation." Et de préciser les plans B déjà étudiés au cas où : " On roulerait jusqu'à midi le jeudi, avec une modification de parcours. Mais on roulera, on est motivé, on s'adapte. De toutes façons, c'est déjà parti avec l'enregistrement des motos."

Autre modification due à la canicule passée au niveau rouge, l'obligation faite aux concurrents de partir avec leur réserve d'eau sur le dos. " On a fait un avenant au règlement de la course et contrôlera chaque pilote que ce soit bien respecté."

L'Aveyronnaise classic 2023 sera chaude. Très chaude. Mais sera.